«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации за сутки улучшили тактическое положение, а также нанесли удары по четырем бригадам противника в районах Славянска, Беленького, Николайполья, Кондратовки, Ореховатки, Краматорска и Николаевки в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, за сутки бойцы «Южной» группировки войск уничтожили более 195 военнослужащих, четыре бронемашины, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Ранее сообщалось, что артиллеристы «Южной» группировки войск и расчеты БПЛА системно уничтожают укрытия в частных домах Алексеево-Дружковки, где мелкие группы ВСУ, сбежавшие из Константиновки, прячутся от российских ударов.

Кроме того, группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю. ВС РФ за сутки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ у Веровки, Рубежного, Светлого и Доброполья в Донецкой Народной Республике.

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