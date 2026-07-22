В Снежном девочка перевела мошенникам 85 тысяч рублей за игровую валюту (архивное фото) Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Снежном полиция возбудила дело о мошенничестве, жертвой которого стала 10-летняя девочка. Неизвестные в мессенджере убедили ее перевести деньги по QR-коду за игровую валюту. С карты ее матери было списано более 85 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе полиция задержала 51-летнего ранее судимого безработного, который с ножом ограбил табачный киоск. Мужчина похитил более 30 блоков сигарет. Чтобы его не опознали, он купил медицинскую маску.

Кроме того, в Мариуполе полиция задержала 57-летнюю пособницу дистанционных мошенников. 78-летнему пенсионеру в мессенджере позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и под предлогом декларирования денег убедил передать их «внештатному сотруднику».

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