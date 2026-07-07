В Мариуполе задержали 57-летнюю пособницу мошенников (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе полиция задержала 57-летнюю пособницу дистанционных мошенников. Как сообщили в пресс-службе МВД ДНР, 78-летнему пенсионеру в мессенджере позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и под предлогом декларирования денег убедил передать их «внештатному сотруднику».

Жертва отдала пришедшей женщине банковскую карту с 650 тысячами рублей. Подозреваемую задержали. Против нее возбуждено уголовное дело. Теперь мошеннице грозит до шести лет тюрьмы с выплатой штрафа.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Макеевки 66-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ и сообщил, что с ее счета перевели деньги на счет террористической организации, а ей грозит уголовная ответственность. Чтобы «урегулировать вопрос», женщина передала аферистам более двух миллионов рублей.

Кроме того, в Снежном полицейские задержали пособников интернет-мошенников, похитивших у жителей Республики более семи миллионов рублей.

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