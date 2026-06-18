В Снежном задержали двух мошенников, похитивших у пенсионеров более 7 млн рублей (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Снежном полицейские задержали пособников интернет-мошенников, похитивших у жителей Республики более семи миллионов рублей. В дежурную часть обратилась 76-летняя пенсионерка, которая уже передала аферистам миллион рублей и собиралась отдать еще шесть для «декларирования» средств. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Оперативники задержали 19-летнего и 21-летнего мошенников, которые должны были забрать деньги. Выяснилось, что один работал курьером, второй - водителем. Аферисты звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками разных ведомств и требовали «декларировать» деньги, а задержанные приезжали и забирали их. Установлено, что от преступных действий задержанных пострадали также 59-летний житель Ясиноватой и 77-летняя женщина из Кировского.

Фигурантам предъявлено обвинение. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что из-за мошенников жители Горловки потеряли более четырех миллионов рублей.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иловайске задержали мошенницу, похитившую у граждан более 1,5 млн рублей

В Иловайске женщина работала курьером мошенников, забирала деньги у жертв и переводила подельникам (подробнее)