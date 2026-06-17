Из-за мошенников жители Горловки потеряли более четырех миллионов рублей (архивное фото) Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции из Горловки предупреждают, что аферисты продолжают активно использовать разные схемы для хищения денег и персональных данных.

Как сообщили в пресс-службе МВД ДНР, в Никитовском районе 52-летняя женщина откликнулась на объявление о подсчете пенсионного стажа. Ей позвонили «сотрудники Пенсионного фонда» и попросили номер СНИЛС. Затем начали звонить «сотрудники» госструктур, сообщили, что на ее счету «преступные средства», и убедили передать деньги курьеру. Женщина выехала в Енакиево и отдала 620 тысяч рублей. На следующий день ее убедили поехать в Донецк, забрать у пенсионерки банковскую карту, снять 590 тысяч и передать в Ждановке.

Еще одна горожанка 1982 года рождения лишилась 35 тысяч рублей, продиктовав данные по телефону лжесотруднику Пенсионного фонда.

В Калининском районе 60-летней пенсионерке позвонили лжесотрудники органов власти и убедили передать три миллиона рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полиция призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила безопасности.

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