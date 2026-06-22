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НовостиПроисшествия22 июня 2026 18:36

Пенсионерка из Макеевки отдала мошенникам более двух миллионов рублей

Аферист убедил женщину из Макеевки, что ей грозит уголовная ответственность
Владислав ГУЩИН
Пенсионерка из Макеевки отдала мошенникам более двух миллионов рублей (архивное фото)

Пенсионерка из Макеевки отдала мошенникам более двух миллионов рублей (архивное фото)

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Советском районе Макеевки 66-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ и сообщил, что с ее счета перевели деньги на счет террористической организации, а ей грозит уголовная ответственность. Чтобы «урегулировать вопрос», женщина передала аферистам более двух миллионов рублей.

Полиция напомнила, что силовики не требуют деньги за освобождение от ответственности.

- Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или звоните по телефону 102, - сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Ранее сообщалось, что из-за мошенников жители Горловки потеряли более четырех миллионов рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Аферисты продолжают активно использовать разные схемы для хищения денег и персональных данных граждан в ДНР.

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