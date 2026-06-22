Пенсионерка из Макеевки отдала мошенникам более двух миллионов рублей (архивное фото) Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Советском районе Макеевки 66-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ и сообщил, что с ее счета перевели деньги на счет террористической организации, а ей грозит уголовная ответственность. Чтобы «урегулировать вопрос», женщина передала аферистам более двух миллионов рублей.

Полиция напомнила, что силовики не требуют деньги за освобождение от ответственности.

- Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или звоните по телефону 102, - сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Ранее сообщалось, что из-за мошенников жители Горловки потеряли более четырех миллионов рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Аферисты продолжают активно использовать разные схемы для хищения денег и персональных данных граждан в ДНР.

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