В ДНР задержан хулиган, выстреливший из пневматического пистолета в мужчину. Фото: МВД ДНР

Полиция Тореза задержала ранее судимого жителя Снежного, который в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал у магазина и выстрелил из пневматического пистолета в мужчину, вмешавшегося в конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

В полицию из больницы поступила информация об оказании помощи местному жителю, из левого глаза которого медики извлекли пулю от пневматического пистолета.

Хулиган устроил скандал у магазина: приставал к прохожим, оскорблял их нецензурной бранью и угрожал расправой. Затем он достал пневматический пистолет и выстрелил в сторону. Мужчина, оказавшийся рядом, решил вмешаться и отобрать оружие. В ответ дебошир несколько раз выстрелил в него. Несмотря на травму, он догнал злоумышленника, отнял пистолет и передал его полиции.

Против хулигана возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Докучаевске полиция задержала 45-летнего местного жителя. Он угрожал убийством своей сожительнице во время ссоры. Мужчина схватил металлическую обувную ложку и высказал угрозу.

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