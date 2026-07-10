Телефонные мошенники похитили у жительниц Донецка более 23 миллионов рублей (архивное фото) Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции призывают жителей Донецкой Народной Республики к максимальной бдительности при общении по телефону с незнакомцами. Поводом для очередного предупреждения правоохранителей стали сразу несколько резонансных случаев крупного мошенничества в Донецке, в результате которых доверчивые горожанки лишились в общей сложности более чем 23 миллионов рублей. Злоумышленники представлялись сотрудниками коммунальных служб, банков, спецслужб и благотворительных фондов.

Как сообщили в пресс-службе МВД ДНР, одной из жертв обмана стала 58-летняя жительница Киевского района Донецка. Сначала ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником водоканала, и попросил продиктовать код из СМС-сообщения. Вслед за этим женщине начали поступать звонки якобы от сотрудника ФСБ, который убедил ее передать прибывшему курьеру 730 тысяч рублей для прохождения вымышленной процедуры декларации. На следующий день аферисты повторили схему, забрав у дончанки еще 600 тысяч рублей, а затем заставили ее оформить два кредита на сумму более двух миллионов рублей и также передать эти деньги им.

Еще более крупной суммы лишилась 76-летняя пенсионерка из Ленинского района столицы региона. Мошенники под видом сотрудников ФСБ убедили пожилую женщину в том, что от ее имени кто-то оформил крупный заем. Для погашения этого несуществующего долга доверчивая дончанка передала прибывшему к ней домой курьеру пять с половиной миллионов рублей.

Еще одна жительница Донецка 1986 года рождения лишилась более 15 миллионов рублей. С ней общалась целая группа телефонных аферистов, представлявшихся сотрудниками фонда «Защитники Отечества», службы кибербезопасности, ФСБ и Центрального банка России. Они убедили женщину обналичить все свои сбережения и отдать их курьеру якобы для последующего декларирования в системе безопасности.

По всем зафиксированным фактам возбудили уголовные дела. Стражи порядка в очередной раз напоминают гражданам, что настоящие сотрудники спецслужб, банков или коммунальных организаций никогда не требуют передавать наличные деньги курьерам или диктовать секретные коды из сообщений. При любых подозрительных звонках необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 102.

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