В ДНР строят более 850 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Главной темой обсуждения стала готовность объектов жизнеобеспечения, жилого фонда и социальной сферы Республики к предстоящему отопительному сезону 2026–2027 годов.

В рамках подготовки к зиме в регионе сейчас полным ходом идут проверки многоквартирных домов, школ, детских садов и больниц, по итогам которых учреждениям выдаются паспорта готовности. Параллельно специалисты ремонтируют коммунальную инфраструктуру. На данный момент в ДНР к осенне-зимнему периоду уже подготовили 232 котельные и отремонтировали 549 отопительных котлов. Всего же в восстановительных и строительных работах на территории Республики сейчас задействованы 26 регионов-шефов и шесть крупных подрядных организаций, которые совместно восстанавливают более 17 тысяч различных объектов.

Файзуллин и Пушилин обсудили подготовку к отопительному сезону и восстановление ДНР. Фото: Минстрой РФ

Участники встречи детально рассмотрели темпы жилищного строительства в регионе. Благодаря действию свободной экономической зоны, льготной двухпроцентной ипотеке и активной работе с инвесторами ДНР демонстрирует устойчивый рост в этой сфере. С начала 2026 года в Республике ввели в эксплуатацию 75,7 тысячи квадратных метров многоквартирного жилья, а всего в стадии строительства находится более 850 тысяч квадратных метров, из которых свыше 401 тысячи планируется сдать до конца текущего года. В сегменте индивидуального жилищного строительства показатели также высоки - уже введено 230,4 тысячи квадратных метров частных домов.

Отдельное внимание профильные ведомства уделяют вопросам стабильного водоснабжения городов ДНР. Для оперативного устранения аварий на магистральных водоводах в Республике сформированы специализированные ремонтные бригады, которые регулярно проходят плановые тренировки по быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации.

Еще одним важным вектором совместной работы остается благоустройство городов и поселков в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». В настоящее время по программе формирования комфортной городской среды в различных районах ДНР приводят в порядок 40 общественных пространств. Проекты их обновления получили широкую поддержку со стороны местного населения - за них отдали свои голоса более 100 тысяч жителей Республики.

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