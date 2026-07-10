Общая цель - сильная Россия: Представители ДНР впервые примут участие в выборах в Госдуму

Делегация ДНР приняла участие в Съезде «Единой России». Фото: Администрация Главы ДНР

В список в депутаты Государственной Думы IX созыва от «Единой России» вошли более 600 человек, в том числе 76 участников спецоперации. Сформированы 57 региональных групп. Выборы состоятся с 18 по 20 сентября.

- Выведем экономику России на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям, - сказал на Съезде Президент РФ Владимир Путин. - Продолжим строить жилье и дороги, создавать новые, современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России. Некоторые планы, разумеется, исходя из текущей ситуации, мы корректируем. Все стратегически значимые программы развития, безусловно, при этом будут реализованы в полном объеме, и все социальные обязательства государство, безусловно, выполнит.

СИЛА - В ЕДИНСТВЕ

Председатель партии Дмитрий Медведев пообещал, что «Единая Россия» продолжит работать над выполнением поставленных Президентом задач, которые касаются обеспечения стабильного развития страны, укрепления ее безопасности и суверенитета, достижения целей СВО.

- Единство ценностей рождает общие цели. Превращается в согласованность запросов граждан и управленческих решений. Во взаимопонимание и доверие - в главном и в мелочах. Благодаря этому «Единая Россия» уже не раз успешно проводила страну через сложнейшие исторические периоды, - говорит Медведев. - Прошлые пять лет стали для нас очень серьезным испытанием, настоящим моментом истины. Мы были вместе со страной, с нашим народом и, считаем, что честно исполняли свой долг. Ну, а теперь твердо намерены продолжать работу в самый трудный период современной истории. Мы защитим, в этом нет никаких сомнений, наше государство и его граждан, сохраним наше единство и ценности.

ВЕКТОР НА СОЗИДАНИЕ

Делегацию ДНР на партийном съезде, на котором Президент России определил четкие векторы дальнейшего развития страны, возглавил Секретарь Донецкого регионального отделения партии Денис Пушилин. Он отметил, что жители Донбасса как никто другой знают, какая титаническая работа по возрождению региона проделана в рамках народной программы ведущей политической силы страны.

- Школы, детские сады, больницы, дороги - это не просто отчеты, это судьбы людей. И эту работу по наказам жителей мы продолжаем, - говорит Пушилин. - Мы сделаем все, чтобы голос каждого жителя региона - от шахтера до учителя, от врача до волонтера - был услышан на самом высоком уровне. Убежден, что кандидаты от республики будут отстаивать интересы региона и каждого его жителя. Мы возвращаемся в большую политическую семью России как полноправные ее участники.

ГОЛОС МАМ - В НАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ

На пленарном заседании Съезда выступила и председатель общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России» в ДНР Екатерина Мартьянова. По ее словам, важно, чтобы особое место в Народной программе занимали семья, дети, материнство, молодежь, образование и, конечно, участники СВО.

- Для нас, мам, очень важно, чтобы сохранились социальные выплаты, предусмотренные нашей партией, потому что это помощь миллионам семей: материнский капитал, выплаты семьям с детьми, бесплатное школьное питание, развитие образования, здравоохранения и культуры, - рассказывает Мартьянова. - Хочу, чтобы наши дети жили лучше нас, росли образованными, сильными, смелыми, честными, всем сердцем любили нашу Родину и имели мирное будущее. Для этого мы сделаем все. Женщины страны знают цену стойкости, взаимовыручки и единства. Мы продолжим работать вместе с партией, вместе со страной, вместе с нашим Президентом - ради сильной, процветающей России.

НАШИ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ

В федеральной части списка:

Сергей Добровольский - руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в ДНР;

Сергей Добровольский. Фото: НС ДНР

Виктор Николаенко - депутат Народного Совета ДНР;

Виктор Николаенко. Фото: НС ДНР

Петр Пятибратов - депутат Народного Совета ДНР;

Петр Пятибратов. Фото: НС ДНР

Александр Гриденко - депутат Народного Совета ДНР;

Александр Гриденко. Фото: НС ДНР

Дмитрий Гарцев - председатель Ассоциации работников здравоохранения ДНР;

Дмитрий Гарцев. Фото: Правительство ДНР

Ольга Позднякова - руководитель Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий ДНР.

Ольга Позднякова. Фото: ДАН

По одномандатным округам:

Ирина Куксенкова (Макеевский округ № 13) - специальный корреспондент Первого канала;

Ирина Куксенкова. Фото: kremlin.ru

Александр Бородай (Донецкий округ № 14) - действующий депутат Госдумы;

Александр Бородай Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сергей Макаров (Горловский округ № 15) - заместитель директора компании «Импэкс-Дон».

Сергей Макаров. Фото: личный архив

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