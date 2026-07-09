Жительница Горловки Александра Сытюк победила в конкурсе Росмолодежь.Гранты. Фото: архив героя публикации

По итогам первого сезона конкурса «Росмолодежь.Гранты» победителями стали семь представителей нашего региона. В их числе - жительница Горловки Александра Сытюк. Ее проект «Город, который помнит» получил высокую оценку экспертов и все возможности для воплощения в жизнь. А началось все с необычной находки - маленькой свинцовой пломбы с надписью «Екатеринославская железная дорога».

- Этот кусочек металла перевернул мое представление о родном городе, - рассказывает «КП Донецк» Александра. - Я тогда обошла всех знакомых, поспрашивала у старожилов, полезла в интернет, но никто не мог сказать, что это за дорога и какое отношение она имеет к Горловке. Мне стало обидно и одновременно жутко интересно: неужели мы не знаем историю даже такой важной вещи, которая когда то изменила жизнь целого города? Я начала копать архивы, и оказалось, что Екатеринославская железная дорога действительно проходила через нашу Горловку: ее построили в 1884 году, она просуществовала до 1918 года, а одна из станций находилась прямо здесь, на нашей земле.

Свинцовая железнодорожная пломба, с которой начался проект. Фото: архив героя публикации

И тогда девушка поняла, что существует еще множество удивительных, трогательных и важных страниц истории, которые просто лежат в пыли и ждут, пока кто то их достанет. Так, шаг за шагом, из одного маленького вопроса вырос целый проект, получивший название «Город, который помнит». Команда снимет восемь коротких документальных фильмов о людях и событиях, которые сформировали облик города

- Мы верим, что память живет не в учебниках, а в людях, в их голосах, в старых фотографиях и в тех самых пломбах, которые можно найти под ногами, - говорит Сытюк. - Восемь серий - это не просто случайный набор тем, это целостная мозаика, которая собирает Горловку из разных эпох и граней, и каждая серия отвечает на важный вопрос о том, как наш город становился таким, какой он есть.

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ГОРОДА

Автор проекта отмечает, что Горловка - это город угля, металла и тяжелого труда; он действительно сердце Донбасса, которое бьется в шахтах и на заводах. Но в документальных фильмах будет показана другая, почти камерная сторона - город как живой организм со своей душой, тайнами и семейными историями.

- Зритель увидит не просто индустриальные пейзажи, а старый храм на холме, который пережил войны и разруху, но сохранил свою красоту; маленькую станцию, о которой почти никто не помнит; семейные альбомы, где лица прабабушек смотрят на нас с черно белых фотографий; и квартиры старожилов, где каждая вещь хранит свою память, - рассказывает Александра. - Мы хотим открыть малоизвестные факты - например, что наша Горловка связана с космосом через династию Волковых, что здесь когда то проходила железная дорога, названная в честь императрицы, и что существует удивительный Музей миниатюрной книги, которым гордится весь город. При этом мы не обходим стороной и то, что с 2014 года Горловка находится в эпицентре трагических событий, через которые прошел почти каждый житель: мы не делаем боевые действия главной темой, но они неизбежно присутствуют в судьбах людей - и это тоже часть нашей памяти, которую мы не имеем права забывать.

На фото Мария Гришутина - 18-летняя забойщица шахты № 19/20, инициатор движения «Девушки, в забой!». В сентябре 1943 собрала первую женскую бригаду, а 11 декабря 1943 на слете горнячек призвала женщин Донбасса овладевать шахтерскими профессиями. Фото: арх

Бригада Марии Гришутиной за 3 года дала 55 эшелонов угля. За смену добывала 40,6 т (11,5 мужских норм). Фото: архив героя публикации

Александра Сытюк признается, что работа с историей - самая ответственная часть проекта: здесь нет права на ошибку. Поэтому с самого начала команда опирается на серьезных экспертов.

- Нашим наставником и главным консультантом стала Татьяна Федорова - человек с огромным опытом, много лет занимающийся музейной педагогикой, создавший музейные залы по истории Великой Отечественной войны и православия; она буквально живет историей Горловки. Мы тесно сотрудничаем с Горловским историческим музеем, с Музеем миниатюрной книги, с краеведами, которые десятилетиями собирают материал по крупицам, и каждый факт проходит двойную проверку: сначала мы находим его в архивах, затем сверяем с экспертами, а уже после вплетаем в сценарий. Мы буквально оживляем историю: берем старую черно белую фотографию, делаем графическую реконструкцию, добавляем звук и движение - и зритель видит, как прошлое предстает перед ним живым, - рассказала Сытюк.

На архивном снимке начала XX века - станция Горловка Екатеринославской железной дороги (1905 год). Фото: архив героя публикации

КОРОТКО, ЖИВО, ПО ДЕЛУ

Основной аудиторией проекта станут школьники 14–17 лет. При этом авторы документального сериала понимают, что сегодняшние школьники живут в мире коротких роликов и бесконечной ленты, поэтому для них выбрана особая стратегия.

- Во первых, хронометраж - не более 15 минут на серию: это тот предел, когда подросток еще удерживает внимание и не отвлекается, - объясняет Александра. - Во вторых, мы используем динамичный монтаж с быстрой сменой кадров, графические реконструкции, «ожившие» архивные фотографии, которые буквально двигаются и дышат. В третьих, мы не просто выкладываем фильмы в сеть и надеемся на лучшее - мы проводим живые кинопоказы в школах с реальными встречами, обсуждениями и дискуссиями, где ребята могут спорить, задавать вопросы и даже встретиться с потомками первых жителей, которые сидят в том же зале и рассказывают свои истории. Тогда история становится не абстрактной, а своей, личной - и ее уже не хочется пролистывать.

Свято-Вознесенский храм (пос. Байрак, Горловка) - самый старый в городе (построен в 1824). Сохранился до наших дней, действующий. Фото: архив героя публикации

По словам Александры Сытюк, главный результат, которого команда желает добиться, - это не просто красивые фильмы, которые лягут на полку, а реальные, измеримые и, что важнее, ощутимые изменения в головах и сердцах зрителей.

- Планируем, что все восемь фильмов будут переданы во все 36 школ Горловки и интегрированы в уроки обществознания. Мы проведем пять живых кинопоказов с охватом не менее 75 человек, соберем не менее 160 тысяч просмотров в интернете и вовлечем в съемки 8–10 представителей старшего поколения, которые наконец увидят свои рассказы в фильмах и почувствуют, что их память нужна, - говорит Александра. - Но качественный результат для меня гораздо важнее: я хочу, чтобы подросток после просмотра вышел из класса и по другому посмотрел на свой двор, на старый дом через дорогу, на террикон, который он видел тысячу раз; чтобы ему стало интересно - он пошел в музей не потому, что «надо», а потому что сам захотел; и чтобы потом он рассказывал друзьям: «Слушай, а я знаю, почему наша улица называется так то - это, оказывается, очень крутая история».

Корсуньская копь №1 - первая мощная шахта Горловки, основана в 1867 (заложена в 1871–1874). Фото: архив героя публикации

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ СЕРИАЛ

Первая серия - посвящена Церкви на Байраке. Это старейший храм Горловки, который пережил и строительство, и советское лихолетье, и возрождение, и за ним стоит удивительная история веры и стойкости, причём церковь сохранилась до наших дней и сегодня действует, оставаясь духовным центром для многих горловчан.

Вторая серия – о Екатеринославской железной дороге, о том, как строительство этой ветки превратило маленькое поселение в промышленный узел и связало его с большой страной.

Третья серия – истории и судьбы первых жителей города, интервью с их потомками, семейные альбомы, которые никогда не публиковались, и буквально оживленные лица тех, кто стоял у истоков.

Четвёртая серия - о периоде, когда Горловка была столицей региона, - это сложная и малоизвестная страница, о которой даже в краеведческой литературе пишут скупо.

Пятая серия – о Музее миниатюрной книги, который по праву считается уникальным явлением не только для Горловки, но и для всего мира, ведь там собраны крошечные издания, которые поражают воображение, и этот музей стал настоящей визитной карточкой города, о которой знают далеко за его пределами.

Шестая серия – посвящена космической династии Волковых. Многие удивятся, но Горловка имеет прямое отношение к освоению космоса, и эта связь тянется через несколько поколений одной семьи.

Седьмая серия – о шахтёрском наследии, о быте, традициях и судьбах династий, которые десятилетиями спускались под землю, чтобы дать городу уголь и свет.

Восьмая серия - о Горловской епархии, о храмах и священниках, которые на протяжении веков были не просто духовными наставниками, но и хранителями памяти, летописцами своего времени.

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