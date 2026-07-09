Как угольная лихорадка в середине 1880-х годов заложила процесс строительства современного Донецка

Угольная лихорадка в Юзовке в середине 1880-х годов. Фото: ТГ/Волошин

В середине 1880-х годов в Юзовке (ныне Донецк) кипела настоящая угольная лихорадка. Но несмотря на такой бум, существовала крайне неприятная проблема. Дело в том, что вывозить весь уголь было попросту нечем. Можно было использовать лошадей, быков, но их сил хватало только на десятки пудов, что значительно тормозило процесс.

Как рассказал сенатор Российской Федерации от ДНР Александр Волошин, настоящее спасение пришло 10 июля 1888 года. Тогда запустили подъездные железнодорожные пути от станции Мандрыкино к Вознесенскому руднику.

- Событие, которое вывело транспортировку угля за рамки гужевой логистики. Если раньше состав вывозили на лошадях и быках, то с появлением рельсовой ветки рудник получил прямую связь с магистральной сетью. Итог - объем добычи значительно вырос, что поставило предприятие в ряд крупных поставщиков топлива для южной промышленности, - рассказал Волошин.

Также благодаря железнодорожным путям было сформировано новое предприятие – Донецко-Криворожский металлургический комбинат.

Дмитрий Менделеев, побывавший в регионе, оценил потенциал края, как имеющий мировое промышленное значение. Отсюда уголь шел далеко за рубеж, вплоть до Италии.

А еще вокруг рудника вырос рабочий поселок с церковью, училищем, библиотекой и театром. Все это в совокупности позволило в будущем построить городскую инфраструктуру, из чего и вырос современный Донецк.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Отвечал за связь всей Красной Армии в годы Великой Отечественной войны»: Как шахтер из Горловки стал одним из самых молодых маршалов страны

Выходец из шахтерской семьи Донбасса Иван Пересыпкин стал маршалом связи СССР (подробнее)