«Отвечал за связь всей Красной Армии в годы Великой Отечественной войны»: Как шахтер из Горловки стал одним из самых молодых маршалов страны

Иван Пересыпкин - пример донбасской школы людей, которые обеспечивали Победу не только на фронте, но и в системе управления страной. Фото: ТГ/Волошин

18 июня 1904 года в Горловке родился Иван Терентьевич Пересыпкин - будущий маршал войск связи СССР и один из самых молодых маршалов страны. О жизненном и профессиональном пути этого выдающегося человека рассказал сенатор Российской Федерации от ДНР Александр Волошин.

Выходец из простой шахтерской семьи Донбасса, Иван Пересыпкин прошел путь от подростка времен Гражданской войны до руководителя, на котором лежала колоссальная ответственность за всю систему связи Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

Еще в подростковом возрасте он начал трудиться на шахте - это была ранняя подработка, типичная для детей из рабочих семей Донбасса того времени. Однако его дальнейший путь быстро ушел от шахтерского труда: в 1919 году Пересыпкин вступил в Красную Армию, а позже связал свою жизнь с военной связью.

С 1939 года Иван Терентьевич занимал пост народного комиссара связи СССР, а с июля 1941 года был назначен начальником связи Красной Армии. С первых дней войны перед ним стояла задача обеспечить бесперебойную связь между Ставкой, фронтом и тылом, несмотря на постоянные бомбардировки и масштабные разрушения инфраструктуры.

Под руководством Пересыпкина были созданы аварийные подразделения связи, развернуты резервные системы управления, оперативно восстанавливались разрушенные узлы. Одновременно система связи обеспечивала важнейшие государственные процессы: эвакуацию промышленности и работу органов власти в военное время, включая трансляцию выступлений руководства страны.

Однако большие сложности возникали из-за технического отставания в начале войны: армия в большой степени зависела от старых проводных линий, тогда как радиосвязь была развита слабо. Иван Пересыпкин активно продвигал ускоренное развитие и внедрение радиосредств, что позволило сделать систему управления войсками более гибкой и устойчивой.

Ускоренное развитие и внедрение радиосредств позволило сделать систему управления войсками более гибкой и устойчивой. Фото: regions.kp.ru

В дальнейшем Иван Терентьевич был назначен заместителем наркома обороны СССР и курировал стратегические линии связи Ставки с фронтами, в том числе защищенные и резервные каналы управления. К 1944 году под его началом находились тысячи воинских частей и около миллиона связистов. 21 февраля 1944 года Ивану Пересыпкину было присвоено звание маршала войск связи СССР - таким образом, он прошел путь от полковника до маршала всего за три года.

После окончания войны Иван Терентьевич участвовал в восстановлении систем связи в Европе, служил в Сухопутных войсках, а позже консультировал связистов по своему профилю. В последние годы жизни он занялся написанием мемуаров.

- Иван Пересыпкин - пример донбасской школы людей, которые обеспечивали Победу не только на фронте, но и в системе управления страной, - подчеркнул сенатор Александр Волошин.

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