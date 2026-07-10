Угрожал убить обувной ложкой: Ссора возлюбленных в Докучаевске закончилась уголовным делом

В Докучаевске полиция задержала 45-летнего местного жителя (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Докучаевске полиция задержала 45-летнего местного жителя. Он угрожал убийством своей сожительнице во время ссоры. Мужчина схватил металлическую обувную ложку и высказал угрозу.

- Стражи правопорядка установили, что между фигурантом и его сожительницей вспыхнула ссора. В ходе словесного конфликта мужчина схватил металлическую обувную ложку и высказал угрозу убийством, - сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Теперь против него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе полиция задержала 57-летнюю пособницу дистанционных мошенников. 78-летнему пенсионеру в мессенджере позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и под предлогом декларирования денег убедил передать их «внештатному сотруднику».

Кроме того, пенсионерка из Макеевки отдала мошенникам более двух миллионов рублей. Аферист убедил женщину, что ей грозит уголовная ответственность.

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