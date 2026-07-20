Боксеры из ДНР завоевали две бронзы на Универсиаде России в Саранске. Фото: ТГ/Швец

Боксеры Донецкой Народной Республики подтвердили высокий уровень подготовки на Универсиаде России в Саранске. Данил Веденеев (до 71 кг) и Евгений Голубенко (до 63,5 кг) завоевали бронзовые медали.

- Поздравляю ребят и их наставников: Андрея Лазарева, Илью Комарова и Валентина Гуськова! Желаю уверенного спортивного роста, новых ярких побед и покорения самых высоких пьедесталов, - сказал министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Ранее сообщалось, что в Туле прошли Чемпионат, Кубок и Первенство страны по велоспорту на треке. В первый день соревнований спортсмены из ДНР завоевали золото. Мирослав Суятин и Антон Быков мощно провели командную гонку преследования на два километра и стали чемпионами России.

Кроме того, Инесса Мазурик из ДНР взяла золото на Спартакиаде учащихся России. Спортсменка из ДНР недавно она взяла серебро на Первенстве России, а теперь завоевала золото в прыжках с шестом с результатом 4 метра 20 сантиметров.

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