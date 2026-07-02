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НовостиОбщество2 июля 2026 8:11

Инесса Мазурик из ДНР взяла золото на Спартакиаде учащихся России

Спортсменка из ДНР недавно была серебряным призером Первенства России
Владислав ГУЩИН
Инесса Мазурик из ДНР взяла золото на Спартакиаде учащихся России. Фото: Максим Швец

Инесса Мазурик из ДНР взяла золото на Спартакиаде учащихся России. Фото: Максим Швец

В Краснодаре проходит финал XIII летней Спартакиады учащихся России по легкой атлетике. Как сообщил министр спорта и туризма региона Максим Швец, ДНР представляет Инесса Мазурик - недавно она взяла серебро на Первенстве России, а теперь завоевала золото в прыжках с шестом с результатом 4 метра 20 сантиметров.

- От всей души поздравляю с победой Инессу и ее тренеров - Наталью и Максима Мазурик, - сказал Максим Швец.

Ранее сообщалось, что более 75 тысяч жителей ДНР приняли участие в акции «Спортивный Донбасс». Весь июнь во всех муниципалитетах проходили мероприятия - в залах, на стадионах, открытых площадках, в парках и детских лагерях.

Кроме того, команда ДНР взяла серебро на «Кубке Енисея» по спортивному программированию. Ребята создали штурман для аэролодок, работающий без интернета.

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