Инесса Мазурик из ДНР взяла золото на Спартакиаде учащихся России

В Краснодаре проходит финал XIII летней Спартакиады учащихся России по легкой атлетике. Как сообщил министр спорта и туризма региона Максим Швец, ДНР представляет Инесса Мазурик - недавно она взяла серебро на Первенстве России, а теперь завоевала золото в прыжках с шестом с результатом 4 метра 20 сантиметров.
- От всей души поздравляю с победой Инессу и ее тренеров - Наталью и Максима Мазурик, - сказал Максим Швец.
Ранее сообщалось, что более 75 тысяч жителей ДНР приняли участие в акции «Спортивный Донбасс». Весь июнь во всех муниципалитетах проходили мероприятия - в залах, на стадионах, открытых площадках, в парках и детских лагерях.
Кроме того, команда ДНР взяла серебро на «Кубке Енисея» по спортивному программированию. Ребята создали штурман для аэролодок, работающий без интернета.
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