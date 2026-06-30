Более 75 тысяч жителей ДНР участвовали в акции «Спортивный Донбасс» в июне. Фото: МАКС/Пушилин

Более 75 тысяч жителей ДНР приняли участие в акции «Спортивный Донбасс». Весь июнь во всех муниципалитетах проходили мероприятия - в залах, на стадионах, открытых площадках, в парках и детских лагерях.

Как сообщил Глава ДНР Денис Пушилин, спорт в ДНР должен быть массовым и доступным. С 2022 года по народной программе «Единой России» восстановлено 83 объекта спортивной инфраструктуры - стадионы, залы, площадки ГТО и другие сооружения.

Ранее сообщалось, что команда ДНР взяла серебро на «Кубке Енисея» по спортивному программированию. Проект из ДНР был основан на базе модели Raptor 650. Это приложение, которое прокладывает маршруты с учетом местности, рассчитывает расход топлива, время и риски, предлагает режимы движения и работает без интернета.

Кроме того, министр спорта ДНР Максим Швец вручил знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» более чем 100 жителям Республики. Самому юному значкисту - 6 лет, есть и представители старшего поколения.

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