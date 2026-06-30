В ближайший месяц-полтора в ДНР ожидается поставка общественного транспорта. Фото: ТГ/Бондаренко

В Донецкой Народной Республике в ближайший месяц-полтора ожидается поставка общественного транспорта. Об этом сообщил глава Минтранса ДНР Александр Бондаренко во время прямого эфира.

- Новые поставки транспорта в Республику мы ожидаем в ближайший месяц-полтора. Отсутствие подвижного состава – единственное, что тормозит запуск маршрутов на отдаленных участках, - рассказал Бондаренко.

Также он добавил, что тариф на внутримуниципальные перевозки в Республике утвержден и составляет 30 рублей.

Ранее сообщалось, что в Макеевке изменится график работы двух троллейбусных маршрутов. Как говорят в Министерстве транспорта ДНР, предприятие «Макэлектроавтотранс» в тестовом режиме продлевает работу маршрутов №2 и №4.

Кроме того, сообщалось, что мариупольский водитель Игорь Шпаченко стал победителем в специальной номинации на XXII Всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса» в Санкт-Петербурге.

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