В Макеевке продлят работу двух троллейбусных маршрутов

Теперь троллейбусы будут дольше ходить по пятницам и субботам Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

В Макеевке изменится график работы двух троллейбусных маршрутов. Как сообщили в Министерстве транспорта ДНР, предприятие «Макэлектроавтотранс» в тестовом режиме продлевает работу маршрутов №2 и №4.

Теперь троллейбусы будут дольше ходить по пятницам и субботам.

- В период с 19 июня по 19 июля ГУП ДНР «Макэлектроавтотранс» в тестовом режиме продлевает работу троллейбусных маршрутов №2 «ДП Детский Мир - Ж/Д вокзал» и №4 «ДП Детский Мир - ОП Даки» по пятницам и субботам до 21:00, - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что данная мера направлена на повышение комфорта для жителей и гостей города: продление работы маршрутов позволит удобнее планировать вечерние поездки.

Ознакомиться с детальным графиком работы троллейбусов можно в телеграм-канале Минтранса ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике налаживают транспортное сообщение с югом России. Новый автобусный маршрут будет запущен из Донецка в Краснодар.

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