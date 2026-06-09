В ДНР налаживают транспортное сообщение с югом России

Автобусы по новому маршруту будут курсировать через день. Фото: Минтранс ДНР

Предприятие «Автовокзалы Донбасса» сообщило о запуске нового автобусного маршрута, связывающего столицу ДНР с Краснодаром. Новый рейс будет проходить через Ростов-на-Дону.

Движение по маршруту Донецк («Южный» автовокзал) - Краснодар (автовокзал) через Ростов-на-Дону (главный автовокзал) стартует с 16 июня. Автобусы будут курсировать через день.

Время отправления из Донецка в 7:00 утра. Пассажиры смогут воспользоваться удобными остановками в Харцызске (07:50) и Амвросиевке (08:35).

Для получения актуальной информации о графике движения и приобретения билетов пассажирам следует обращаться в кассы автостанций «Автовокзалы Донбасса». Также доступны различные онлайн-платформы и короткий номер 477 для бронирования и покупки билетов.

Напомним, ранее сообщалось, что ДНР впервые получила два новых туристических автобуса. Переданные в Республику автобусы будут использоваться для перевозки детей на отдых и соревнования.

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