Команда ДНР взяла серебро на «Кубке Енисея» по спортивному программированию. Фото: Максим Швец

В Красноярском крае завершился «Кубок Енисея» - всероссийские соревнования по спортивному программированию. Пять дней команды создавали прототип автономного цифрового штурмана для аэролодок. Об этом сообщил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Проект из ДНР был на базе модели Raptor 650. Это приложение, которое прокладывает маршруты с учетом местности, рассчитывает расход топлива, время и риски, предлагает режимы движения и работает без интернета.

- Прототип успешно справился со всеми тестовыми сценариями и получил высокую оценку от компетентного жюри. В итоге - серебряные медали, - сказал Швец.

Ранее министр спорта и туризма ДНР Максим Швец вручил знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» более чем 100 жителям Республики. Самому юному значкисту - 6 лет, есть и представители старшего поколения.

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