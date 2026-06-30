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НовостиОбщество30 июня 2026 8:11

Команда ДНР взяла серебро на «Кубке Енисея» по спортивному программированию

Команда из ДНР создала штурман для аэролодок, работающий без интернета
Владислав ГУЩИН
Команда ДНР взяла серебро на «Кубке Енисея» по спортивному программированию. Фото: Максим Швец

Команда ДНР взяла серебро на «Кубке Енисея» по спортивному программированию. Фото: Максим Швец

В Красноярском крае завершился «Кубок Енисея» - всероссийские соревнования по спортивному программированию. Пять дней команды создавали прототип автономного цифрового штурмана для аэролодок. Об этом сообщил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Проект из ДНР был на базе модели Raptor 650. Это приложение, которое прокладывает маршруты с учетом местности, рассчитывает расход топлива, время и риски, предлагает режимы движения и работает без интернета.

- Прототип успешно справился со всеми тестовыми сценариями и получил высокую оценку от компетентного жюри. В итоге - серебряные медали, - сказал Швец.

Ранее министр спорта и туризма ДНР Максим Швец вручил знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» более чем 100 жителям Республики. Самому юному значкисту - 6 лет, есть и представители старшего поколения.

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