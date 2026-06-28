Донецкая легкоатлетка взяла серебро на Первенстве России в Казани. Фото: МАКС/Кулемзин

В Казани завершилось Первенство России по легкой атлетике. В финале соревновались 12 сильнейших спортсменок из Москвы, ДНР, Петербурга, Омской, Челябинской, Ростовской и Тюменской областей.

В напряженной борьбе среди юниорок до 20 лет Инесса Мазурик из донецкой спортивной школы №8 завоевала серебро с результатом 4,15 метра.

- От всей души поздравляю Инессу с блестящей наградой! Желаю не сбавлять темп, новых рекордов и крепкого здоровья, - сказал глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

Ранее сообщалось, что боксеры Донецкой Народной Республики завоевали четыре медали на турнире памяти заслуженного тренера СССР и РСФСР Леонида Левина в Карелии. Андрей Бураков и Вадим Кочегаров стали чемпионами в весовых категориях до 57 и 63 кг. Александр Лисовин взял серебро (до 54 кг), Артур Ван-фун-дин - бронзу (до 36 кг).

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