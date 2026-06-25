Боксеры ДНР завоевали четыре медали на турнире в Карелии. Фото: ТГ/Швец

Боксеры Донецкой Народной Республики завоевали четыре медали на турнире памяти заслуженного тренера СССР и РСФСР Леонида Левина в Карелии. Андрей Бураков и Вадим Кочегаров стали чемпионами в весовых категориях до 57 и 63 кг. Александр Лисовин взял серебро (до 54 кг), Артур Ван-фун-дин - бронзу (до 36 кг).

- Поздравляю ребят с отличными результатами, - сказал министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре завершилось Первенство России по боксу среди юниорок (17–18 и 19–22 лет), посвященное памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова. Спортсменки из ДНР завоевали золото, серебро и бронзу.

Кроме того, в ДНР прошел футбольный турнир под девизом «Донбасс без никотина». Команда Минобразования ДНР стала бронзовым призером футбольного турнира.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студенты-биологи побывали в лаборатории «Вода Донбасса» и узнали о профессии

Студенты ДНР посетили отделы, включая сектор биологического контроля, увидели, как специалисты анализируют пробы, и узнали о реальных условиях труда (подробнее)