Боксерши из ДНР завоевали золото, серебро и две бронзы на первенстве России. Фото: ТГ/Швец

В Краснодаре завершилось первенство России по боксу среди юниорок (17–18 и 19–22 лет), посвященное памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова. Об этом сообщил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Спортсменки из ДНР показали высокий уровень подготовки и завоевали несколько медалей. Золото в весе до 50 кг среди девушек 17–18 лет взяла Светлана Яхонтова из Макеевки. Серебро в возрастной группе 19–22 года (вес до 52 кг) завоевала Ульяна Савро из Дебальцево. Бронзу в категории 17–18 лет получили сразу две представительницы Республики: Алина Пономарчук из Горловки (до 54 кг) и Екатерина Найданова из Донецка (до 70 кг).

Швец поздравил спортсменок и их наставников с блестящими результатами.

Ранее сообщалось, что в День России прошел Кубок ДНР по киберспорту, собравший более 130 сильнейших игроков региона. Победители определены в двух дисциплинах. В CS 2 лучшей стала команда «No Humor», в Dota 2 - «Grazzydota2». Они войдут в сборную Республики и представят её на всероссийских соревнованиях.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР активисты оказали помощь приюту для животных, передав гумпомощь

В приюте ДНР выхаживают голубей, осоеда, ворону и сокола-пустельгу (подробнее)