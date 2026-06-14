В ДНР активисты оказали помощь приюту для животных, передав гумпомощь. Фото: Минмол ДНР

Активисты «Молодой Гвардии» передали гуманитарную помощь хозяйке небольшого приюта для животных. Женщина в одиночку заботится о бездомных кошках и собаках. Кроме того, военнослужащие часто привозят ей птиц, пострадавших от противодроновых сетей. Здесь им обеспечивают уход, лечение и реабилитацию. Об этом «КП Донецк» сообщили в Минмоле ДНР.

Волонтеры доставили корма, подстилки, средства ухода и другие необходимые вещи. Руководитель донецкого штаба МГЕР Дмитрий Коновалов рассказал, что женщина с 2022 года принимает птиц и животных, которых привозят с линии боевого соприкосновения. Их выхаживают, лечат, а после восстановления выпускают обратно в дикую природу.

Хозяйка приюта Галина Кондрашова призналась, что никогда не планировала заниматься этим профессионально. Но с началом боевых действий возникла необходимость помогать животным, и постепенно это направление выросло в то, чем она занимается сегодня. Сейчас на постоянном содержании - голуби, осоед, ворона, готовящаяся к выпуску, и сокол-пустельга.

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