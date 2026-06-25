Студенты-биологи побывали в лаборатории «Вода Донбасса» и узнали о профессии. Фото: «Вода Донбасса»

Центральная водная лаборатория «Вода Донбасса» приняла студентов-биологов Донецкого госуниверситета. Они посетили отделы, включая сектор биологического контроля, увидели, как специалисты анализируют пробы, и узнали о реальных условиях труда - задачах, вызовах и необходимых навыках.

- Мы всегда рады новым сотрудникам, особенно молодым и увлеченным. Такие встречи помогают связать теорию с практикой. Я рад, что все больше студентов осознанно выбирают профессии в сфере ЖКХ, понимая их важность. Мы не только показываем объекты, но и приглашаем студентов в нашу команду, - отметил генеральный директор ГУП ДНР «Вода Донбасса» Андрей Григорьев.

Там добавили, что экскурсия получилась по-настоящему живой, многие ребята всерьез задумались о работе на предприятии.

Ранее сообщалось, что школьник из Донецка показал, как бы мог выглядеть Дом культуры после ремонта. Дом культуры в Донецке попал под обстрел ВСУ 27 августа 2014 года и полностью выгорел внутри.

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