Школьник из Донецка показал, как бы мог выглядеть Дом культуры после ремонта. Фото: ЕР ДНР

Школьник из Донецка Кирилл Лебединский принял участие в проекте «Россия - 2030 глазами детей». Он показал, как бы мог выглядеть Дом культуры после восстановления. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России» в ДНР.

- 27 августа 2014 года Дом культуры попал под обстрел украинских нацистов и полностью выгорел внутри. Раньше в этом здании звучала музыка, проходили концерты, собирались и общались люди. Хочу, чтобы Дом культуры вновь ожил и стал местом, где можно будет проводить время и общаться, - рассказал Лебединский.

Кстати, юный житель Донецка назвал свою работу «Осколки Октября» непосредственно в честь Дом культуры имени Октябрьской революции.

Ранее сообщалось, что студент Мариупольского техникума отраслевых технологий Ярослав Сертаков предложил создать в городском округе молодежный центр «Легендариум» на месте бывшего Дворца культуры.

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