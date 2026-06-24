Школьница из ДНР предложила построить центр молодежи и спорткомплекс. Фото: ЕР ДНР

Шестнадцатилетняя Диана Кивенко из Ольгинской школы Волновахского округа представила свои идеи в проекте «Россия – 2030 глазами детей». Она предлагает построить на месте заброшенного здания рядом со школой современный культурно-развлекательный центр для молодежи с мастер-классами, арт-студией, медиакомнатой, студиями звукозаписи и вокала, танцевальным залом, зонами для йоги, пилатеса и IT-направлений - разработки программ и робототехники. Об этом сообщили в ЕР ДНР.

Диана также хочет обновить центральный парк - с благоустроенными аллеями, зонами отдыха, освещением, озеленением, бесплатным Wi-Fi и фонтаном. А на пустующей территории рядом со школой возвести спорткомплекс с тренажерным залом для занятий спортом и тяжелой атлетикой.

Проект реализуют при поддержке «Единой России», движения «Донецкая Республика» и фонда «Мы рядом», кураторы - Екатерина Капица и Ольга Аришина.

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