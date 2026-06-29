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НовостиОбщество29 июня 2026 5:30

Более 100 жителей ДНР получили знаки ГТО

Министр спорта ДНР Максим Швец вручил знаки отличия ВФСК «ГТО» более чем 100 жителям Республики
Владислав ГУЩИН
Более 100 жителей ДНР получили знаки ГТО. Фото: Максим Швец

Более 100 жителей ДНР получили знаки ГТО. Фото: Максим Швец

Министр спорта ДНР Максим Швец вручил знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» более чем 100 жителям Республики. Самому юному значкисту - 6 лет, есть и представители старшего поколения.

- Глядя на 6-летних мальчишек и девчонок, которые наравне со взрослыми гордо выходили за наградами, понимаешь: мы на правильном пути, - сказал Швец.

Он поздравил всех с успешным прохождением испытаний и пожелал ставить новые цели.

Ранее сообщалось, что в Казани завершилось Первенство России по легкой атлетике. В финале соревновались 12 сильнейших спортсменок из Москвы, ДНР, Петербурга, Омской, Челябинской, Ростовской и Тюменской областей. В напряженной борьбе среди юниорок до 20 лет Инесса Мазурик из донецкой спортивной школы №8 завоевала серебро с результатом 4,15 метра.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике провели совещание по кадровому обеспечению физической культуры, спорта и адаптивного спорта.

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