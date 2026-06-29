Более 100 жителей ДНР получили знаки ГТО. Фото: Максим Швец

Министр спорта ДНР Максим Швец вручил знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» более чем 100 жителям Республики. Самому юному значкисту - 6 лет, есть и представители старшего поколения.

- Глядя на 6-летних мальчишек и девчонок, которые наравне со взрослыми гордо выходили за наградами, понимаешь: мы на правильном пути, - сказал Швец.

Он поздравил всех с успешным прохождением испытаний и пожелал ставить новые цели.

Ранее сообщалось, что в Казани завершилось Первенство России по легкой атлетике. В финале соревновались 12 сильнейших спортсменок из Москвы, ДНР, Петербурга, Омской, Челябинской, Ростовской и Тюменской областей. В напряженной борьбе среди юниорок до 20 лет Инесса Мазурик из донецкой спортивной школы №8 завоевала серебро с результатом 4,15 метра.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике провели совещание по кадровому обеспечению физической культуры, спорта и адаптивного спорта.

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