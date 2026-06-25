В ДНР обсудили подготовку кадров для спорта и адаптивного спорта. Фото: Лариса Толстыкина

В Донецкой Народной Республике провели совещание по кадровому обеспечению физической культуры, спорта и адаптивного спорта. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

По ее словам, главная задача - подготовка квалифицированных специалистов. От тренеров, преподавателей и инструкторов зависит качество подготовки, развитие массового спорта и доступность адаптивных занятий.

Обсуждали формирование госзаказа на подготовку кадров и механизмы взаимодействия между органами власти и образовательными организациями.

- Важно, чтобы система подготовки специалистов отвечала современным требованиям и была ориентирована на реальные потребности спортивных организаций и учреждений, - сказала она.

Толстыкина добавила, что подготовка кадров - это вклад в будущее отрасли.

Ранее Лариса Толстыкина сообщила, что в регионе за два года выросло число участников проекта «Интенсивные смены» для одаренных школьников. В 2023 году их количество зафиксировали на отметке 309 человек, а уже в 2025 ребят стало 623.

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