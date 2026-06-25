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НовостиОбщество25 июня 2026 12:20

В ДНР завершена программа подготовки финалистов конкурса «Донбасс. СВОи Герои»

Девять финалистов конкурса «Донбасс. СВОи Герои» уже получили трудоустройство
Данил АРМЕЕВ
В ДНР завершена программа подготовки финалистов конкурса «Донбасс. СВОи Герои». Фото: МАКС/Пушилин

В ДНР завершена программа подготовки финалистов конкурса «Донбасс. СВОи Герои». Фото: МАКС/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин объявил о завершении программы профессиональной переподготовки для финалистов кадрового конкурса «Донбасс. СВОи Герои». Руководитель региона и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Алексей Комиссаров поздравили выпускников.

- Девять финалистов конкурса уже трудоустроены. Среди них Алексей Черкашин, возглавивший Старобешевский муниципальный округ, Алексей Ковтун, который стал заместителем директора Департамента ЖКХ Республики, Даниил Боровской - руководитель регионального отделения «Российских студенческих отрядов», - рассказал Пушилин.

Он подчеркнул, финалисты конкурса доказали, что умеют работать в сложнейших условиях.

Ранее Пушилин сообщил, что в Донецкой Народной Республике продолжается системная подготовка управленцев региона.

Кроме того, сообщалось, что в шестом сезоне конкурса «Лидеры России. Команда» победили представители ДНР.

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