В ДНР продолжается системная подготовка управленцев Республики

Глава ДНР на встрече с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Фото: ТГ/Пушилин

В Донецкой Народной Республике продолжается системная подготовка управленцев региона. Этот вопрос был затронут на встрече Главы ДНР Дениса Пушилина с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Алексеем Комиссаровым.

- Вместе с РАНХиГС выстроили непрерывное повышение квалификации на всех уровнях власти. Полноценной частью большой экосистемы стал донецкий филиал: уже успешно реализуются программы по информбезопасности и подготовке новых служащих, - рассказал Пушилин.

Он добавил, что гордится проектом «Донбасс. СВОи Герои», который собрал две тысячи заявок, тем самым показал мощнейший отклик. Выпускники проекта - это зрелые, мотивированные люди, которые прошли горнило боевых действий и готовы служить Донбассу.

Ранее сообщалось, что финалистка кадрового конкурса «Донбасс. СВОи Герои» Татьяна Передерий назначена на руководящую должность в Минздраве ДНР.

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