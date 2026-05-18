Финалистка кадрового конкурса «Донбасс. СВОи Герои» Татьяна Передерий назначена на руководящую должность в Минздраве ДНР

Татьяна Передерий получила назначение в Минздраве ДНР. Фото: «Донбасс. Свои Герои»

Управленческий корпус ДНР пополнился еще одним финалистом кадрового конкурса «Донбасс. СВОи Герои». На должность начальника отдела по реализации программ Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения ДНР назначена Татьяна Передерий. Она имеет более 30 лет опыта в сфере здравоохранения. В 2014 году, находясь на пенсии по выслуге лет, добровольно вернулась в медицину и начала работать медсестрой в военном госпитале. В 2016 году стала фельдшером на передовой. С началом СВО участвовала спасала раненых военнослужащих и мирных жителей, в том числе при освобождении Мариуполя и других населенных пунктов ДНР.

Во время службы Татьяна Передерий проявила самоотверженность и высокий профессионализм. За мужество и преданность делу она награждена медалями «За спасение погибавших», «За боевое содружество», «За заслуги в военной медицине», а также знаком отличия «Защитник Новороссии».

Наставником Передерий в рамках кадрового конкурса был министр здравоохранения ДНР Константин Масников.

- За время стажировки Татьяна Викторовна не только выполняла свои обязанности на высоком уровне, но и проявляла инициативу, предлагая решения, которые позволили команде департамента оперативно реализовывать поставленные задачи, - сказал министр. - Результаты ее работы напрямую отражаются на качестве медицинской помощи. Это специалист, который готов брать на себя ответственность и работать на результат в команде.

Татьяна Передерий отметила, что участие в кадровом конкурсе – значимо для ее профессионального роста,

- Обучение и работа с наставником позволили системно взглянуть на организацию медицинской помощи и понять, как управленческие решения влияют на жизнь людей. На новой должности моя задача - повысить эффективность реализации программ, сделать медицинскую помощь более доступной и оперативной для жителей Республики.

КОММЕНТАРИЙ

Глава ДНР Денис Пушилин:

- Такие люди — опора Республики. Их жизненный путь, профессионализм и внутренняя сила являются примером служения людям и Отечеству. Уверен, что опыт Татьяны Викторовны будет востребован и принесет реальную пользу системе здравоохранения Донецкой Народной Республик».

КСТАТИ

В июне финалисты кадрового конкурса «Донбасс. СВОи Герои» будут защищать свои дипломные проекты по развитию Республики. Одну из важных инициатив подготовил Александр Шестаков. Он прошел путь от защитника Донецкого аэропорта до финалиста кадрового конкурса и теперь намерен использовать свой опыт для работы с подрастающим поколением.

Александр на личном опыте убедился, как противник пытается вербовать молодых людей через соцсети, поэтому его инициатива направлена на защиту школьников от попыток вербовки через интернет. Проект был разработан под руководством его наставника - главы Донецка Алексея Кулемзина.

Ветеран планирует проведение уроков мужества с участием психологов и силовиков, чтобы со школьной скамьи научить ребят распознавать угрозы в интернете и не поддаваться на попытки вербовки со стороны противника в социальных сетях.

