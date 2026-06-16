В шестом сезоне конкурса «Лидеры России. Команда» победили представители ДНР

Команда Правительства Донецкой Народной Республики одержала победу в шестом сезоне конкурса «Лидеры России. Команда». Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.
- В составе пятерки: зампредседателя Правительства Владимир Ежиков, министр имущественных и земельных отношений Яков Ходос, министр транспорта Александр Бондаренко, министр образования и науки Олег Трофимов, замминистра природных ресурсов и экологии Алексей Зиборов, - рассказал Пушилин.
Он поздравил команду Правительства Республики с заслуженной и значимой победой.
Ранее сообщалось, что женщины из Донецкой Народной Республики получили высокие награды на престижном конкурсе «Мисс и Миссис бизнес Россия».
Кроме того, Пушилин поздравил бильярдиста Ростислава Гузова с победой в XIV турнире по бильярдному спорту «Кубок мэра Москвы».
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