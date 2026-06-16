В шестом сезоне конкурса «Лидеры России. Команда» победили представители ДНР. Фото: ТГ/Пушилин

Команда Правительства Донецкой Народной Республики одержала победу в шестом сезоне конкурса «Лидеры России. Команда». Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- В составе пятерки: зампредседателя Правительства Владимир Ежиков, министр имущественных и земельных отношений Яков Ходос, министр транспорта Александр Бондаренко, министр образования и науки Олег Трофимов, замминистра природных ресурсов и экологии Алексей Зиборов, - рассказал Пушилин.

Он поздравил команду Правительства Республики с заслуженной и значимой победой.

Ранее сообщалось, что женщины из Донецкой Народной Республики получили высокие награды на престижном конкурсе «Мисс и Миссис бизнес Россия».

Кроме того, Пушилин поздравил бильярдиста Ростислава Гузова с победой в XIV турнире по бильярдному спорту «Кубок мэра Москвы».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Невская» школа из Мариуполя вошла в топ-20 России по инженерному образованию

Глава Мариуполя Антон Кольцов рассказал об успехах учеников «Невской» школы (подробнее)