«Невская» школа из Мариуполя вошла в топ-20 России по инженерному образованию. Фото: МАКС/Кольцов

«Невская» школа из Мариуполя вошла в топ-20 России по инженерному образованию. Ассоциация образовательных организаций «Консорциум по развитию школьного инженерно-технологического образования в Российской Федерации» за 2025-2026 учебный год опубликовала список лучших общеобразовательных учреждений страны. Мариупольская школа заняла 13 место.

- В 2025-2026 учебном году обучающиеся школы «Невская» победили в номинации «Экспериментальная робототехника» IV Всероссийских междисциплинарных соревнований «Техновызов: инженеры будущего» и стали лауреатами в номинации «Программирование», - рассказывает глава Мариуполя Антон Кольцов. - Свыше 80% педагогов и обучающихся «Невской» представили свои работы на научных и экспериментальных площадках в пяти инженерных кластерах Консорциума, в который входят 148 организаций.

В приморском городе ДНР педагоги делают учебно-воспитательный процесс максимально интересным и разнообразным.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжается восстановление детского сада №71, который находится в Ильичевском районе. Специалисты в настоящее время ведут внутреннюю отделку помещений.

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