Школьники из Мариуполя покоряют веревочный парк в лагере «Дружных»

Ребята активно проводят время в детском оздоровительном лагере «Дружных». Фото: Администрация Мариуполя

Летние каникулы мариупольских школьников в Санкт Петербурге продолжаются - ребята активно проводят время в детском оздоровительном лагере «Дружных». Об этом сообщили в администрации Мариуполя.

Одним из самых любимых мест отдыха стал для них веревочный парк. Здесь подготовлены сразу шесть трасс разной сложности: есть и простые маршруты для тех, кто пробует свои силы впервые, и более серьезные испытания для любителей экстрима.

Особую гордость представляет инклюзивная трасса парка - она спроектирована так, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья могли проходить препятствия наравне со всеми. Это позволяет каждому участнику почувствовать себя частью команды и испытать радость от преодоления собственных страхов.

Под руководством опытных инструкторов и со всей необходимой страховкой все мариупольские школьники успешно преодолели выбранные маршруты и дошли до финиша. Для многих ребят это стало не просто развлечением, а маленьким личным достижением - возможностью поверить в свои силы и научиться не бояться трудностей.

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