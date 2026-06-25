За два года в ДНР выросло число участников проекта «Интенсивные смены». Фото: МАКС/Толстыкина

В Донецкой Народной Республике за два года выросло число участников проекта «Интенсивные смены» для одаренных школьников. В 2023 году их количество зафиксировали на отметке 309 человек, а уже в 2025 ребят стало 623.

Как сообщила заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина, проект направлен на подготовку талантливых ребят к олимпиадам и научной деятельности.

- Занятия проходят в Донецке, Макеевке, Мариуполе и других городах региона. Ребята изучают робототехнику, 3D-моделирование, IT-технологии, экспериментальную физику, биологию и другие направления под руководством преподавателей ведущих вузов и экспертов, - рассказала вице-премьер Республики.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике выпускникам агротехнологических классов добавят десять баллов при поступлении в Донбасскую аграрную академию. Всего в этом учебном году в регионе работали три агрокласса.

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