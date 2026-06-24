Выпускникам агроклассов прибавят 10 баллов при поступлении в Донбасскую академию. Фото: ТГ/Толстыкина

В Донецкой Народной Республике выпускникам агротехнологических классов добавят десять баллов при поступлении в Донбасскую аграрную академию. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

- В этом учебном году в ДНР работали три агротехнологических класса. Обучение проходило в сотрудничестве с Донбасской аграрной академией и включало не только теоретическую подготовку, но и практическую работу. Школьники разрабатывали системы автоматического полива, создавали бизнес-модели фермерских хозяйств, проводили агрономические эксперименты, изучали работу умных теплиц, метеостанций и цифровых микроскопов, - рассказала Толстыкина.

Вице-премьер Республики добавила, что часть выпускников планирует продолжить обучение в Донбасской аграрной академии по целевому направлению.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике основной этап ЕГЭ сдал 671 выпускник.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выпускники Мариупольского морского лицея побывали в Санкт-Петербурге

Ребята почтили память защитников Ленинграда и познакомились с историей морского образования в Северной столице (подробнее)