В ДНР основной этап ЕГЭ сдал 671 выпускник (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике завершился основной этап ЕГЭ-2026. В нем принял участие 671 выпускник 11-х классов. Экзамены проходили с 1 июня в течение трех недель в 16 пунктах, оснащенных по федеральным стандартам. Об этом сообщил министр образования и науки ДНР Олег Трофимов.

Он уточнил, что для тех, кто не смог сдать экзамены по уважительной причине или получил двойку, предусмотрены резервные сроки - с 22 по 25 июня. Также можно будет пересдать один из предметов 8 и 9 июля.

Ранее сообщалось, что в акции «Спортивный Донбасс» приняли участие более 50 тысяч жителей Донецкой Народной Республики, которая стартовала в начале июня. В программе открытые тренировки, мастер-классы от именитых спортсменов, массовые зарядки и соревнования для профессионалов и любителей. Также в регионе по Народной программе восстановили уже 83 спортивных объекта.

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