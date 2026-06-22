Более 50 тысяч жителей ДНР приняли участие в акции «Спортивный Донбасс». Фото: МАКС/Пушилин

В акции «Спортивный Донбасс» приняли участие более 50 тысяч жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Он рассказал, что акция стартовала в начале июня. В программе открытые тренировки, мастер-классы от именитых спортсменов, массовые зарядки и соревнования для профессионалов и любителей.

- Делаем все, чтобы спорт в ДНР был доступным и массовым: с 2022 года по Народной программе Единой России в Республике мы восстановили уже 83 спортивных объекта, - добавил Пушилин.

Ранее сообщалось, что в столице Донецкой Народной Республики произошло долгожданное событие. Так, в Кировском районе Донецка состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

Кроме того, сообщалось, что Донецкая Народная Республика присоединилась к новому рекорду России по «сухой» гребле на тренажерах.

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