Министерство спорта ДНР разработало туристический маршрут по Республике. Фото: Сайт Главы ДНР

В Донецкой Народной Республике региональное Министерство спорта и туризма разработало туристический проект «Маршрут 710: Дорогами воинских подвигов – героям Донбасса». Об этом сообщил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

- Маршруты, сформированные в рамках этого проекта, объединяют наиболее значимые памятники и мемориальные комплексы региона в единую систему военно-патриотического туризма, - рассказал Швец.

Ранее сообщалось, что представители Донецкой Народной Республики приняли участие в Российско-Китайском форуме промышленного туризма, где представили проект собственной разработки. Как сообщили в Министерстве промышленности и торговли ДНР, пилотный проект представляет интерактивную карту столицы ДНР, на которой указаны основные промышленные предприятия, а также виртуальный тур по предприятию Донецкого протезно-ортопедического центра.

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