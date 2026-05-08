Чернышенко и Пушилин обсудили вопросы образования и развития туризма в ДНР

Стороны обсудили вопросы развития в регионе образования, науки, молодежной политики, спорта и туризма.

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в ДНР обсудил с Главой Республики Денисом Пушилиным вопросы образования и развития туризма в регионе.

Пушилин подчеркнул, что Республика активно интегрируется в федеральные национальные проекты, такие как «Молодежь и дети» и «Семья». На ее территории успешно реализуется программа «Земский учитель». Достигнут стопроцентный охват детей дошкольным образованием, а школьники теперь обучаются в одну смену.

Особое значение придается организации летнего отдыха для юных жителей ДНР. Ожидается, что в текущем году на досуговых площадках проведут время около 23 тысяч детей, еще 12 тысяч ребят отдохнут в пришкольных лагерях.

В ходе визита Дмитрий Чернышенко и Денис Пушилин совместно осмотрели отремонтированный молодежный центр в Мариуполе, а также важный объект для развития туризма - гостиницу «Чайка». Ее восстанавливают в рамках крупного инвестиционного проекта.

- В лице Дмитрия Чернышенко благодарю федеральный центр за всестороннюю вовлеченность в жизнь Республики, - отметил Денис Пушилин.

