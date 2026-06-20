В Кировском районе Донецка открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Фото: МАКС/Швец

В столице Донецкой Народной Республики произошло долгожданное событие. Там в Кировском районе Донецка состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Как сообщил министр спорта ДНР Максим Швец, это еще один шаг в развитии спортивной инфраструктуры региона.

На церемонии открытия присутствовали министр молодежной политики Денис Шимановский и руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Сергей Добровольский.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Донецке Источник: Официальный канал министра спорта ДНР в мессенджере МАКС

- Сразу после церемонии проверили новый объект в деле: на футбольном поле прошел товарищеский матч между командами Министерства спорта и туризма и Народной дружины. На баскетбольной площадке мастерство показали спортсмены Федерации баскетбола ДНР. А на площадке ГТО силу и грацию продемонстрировали гимнасты, - рассказал Швец.

Министр добавил, что комплекс полностью готов принимать всех желающих заниматься спортом.

- Мы продолжим делать все, чтобы у каждого жителя - от юных спортсменов до ветеранов - была возможность тренироваться в комфортных и современных условиях, - отметил глава ведомства.

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