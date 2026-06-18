В Донецке открыли обновленный игровой зал спорткомплекса «Спарта»

Спорткомплекс был построен еще в 1973 году, но до сих пор остается одним из самых знаковых спортивных объектов города. Фото: ТГ/Макаров

В Калининском районе Донецка в спортивном комплексе «Спарта» открылся обновленный игровой зал. Об этом сообщил вице-премьер ДНР Кирилл Макаров.

Он напомнил, что спорткомплекс был построен еще в 1973 году, но до сих пор остается одним из самых знаковых спортивных объектов города.

- Здесь тренировались несколько поколений жителей города, - отметил Макаров.

Однако годы эксплуатации и длительное отсутствие ремонта привели к серьезному износу инфраструктуры. Все это потребовало вмешательства.

За семь месяцев на объекте был выполнен масштабный объем работ. Строители привели в порядок около 3300 квадратных метров площади. Специалисты отремонтировали кровлю здания и полностью обновили основной спортивный зал: здесь уложен новый паркет, заменены потолок и окна, установлены современные системы освещения, вентиляции и теплоснабжения, выполнена облицовка стен и реконструкция трибун.

Учитывая, какой популярностью пользуется у дончан этот спортивный комплекс, ремонт необходимо продолжить.

- Для объекта, который только за прошлый год посетили более 200 000 человек, работа на этом этапе останавливаться не должна, - подчеркнул вице-премьер.

В планах - ремонт бассейна, инженерных сетей и нескольких помещений. По словам Кирилла Макарова, сейчас идет поиск финансирования.

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