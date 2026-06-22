Новый спортивный рекорд России был поставлен с участием ДНР. Фото: ТГ/Швец

В России установили новый рекорд по «сухой» гребле на тренажерах - масштабное событие объединило команды из более чем десяти субъектов страны, в том числе из четырех воссоединенных регионов. Одним из участников стал министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Выбранная дистанция - 1610 километров - несла особый символизм: это расстояние от Москвы до Берлина. В канун 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны организаторы и участники хотели напомнить о важности общей исторической памяти и единой Великой Победы, которая связывает поколения и регионы. Каждый гребок здесь стал не просто спортивным усилием, а жестом уважения к прошлому и знаком сплоченности в настоящем.

ДНР стала участником нового рекорда России по «сухой» гребле t.me/shvets_180

Максим Швец подчеркнул, что участие ДНР в таком масштабном событии - это не просто спортивное достижение, а подтверждение того, что Донбасс остается неотъемлемой частью великой спортивной державы.

- Мы идем в одном ритме со всей страной, - заявил министр.

По словам главы Минспорта ДНР, сегодня спорт снова становится языком единства и объединяющим фактором.

- Когда мы вместе - мы непобедимы. Спасибо каждому, кто был сегодня в движении! - заявил Максим Швец.

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