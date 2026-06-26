В Донецке прошел фиджитал-турнир, объединивший киберспорт и реальные состязания. Фото: Максим Швец

В Донецке прошел первый фиджитал-турнир, объединивший киберспорт и реальные состязания. Мероприятие приурочили к 50-летию первого Главы ДНР Александра Захарченко. Участвовали представители министерства спорта, Следственного управления СК России по ДНР и бойцы «Народной Дружины».

Сначала участники играли в CS 2 - здесь требовались реакция, меткость и командная тактика. Затем их ждал страйкбол на реальном полигоне, максимально приближенном к боевым условиям.

- По итогам напряженной борьбы, победу в общем зачете турнира одержала команда Следственного управления СК России по ДНР, - сказал министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Ранее сообщалось, что в День России прошел Кубок ДНР по киберспорту, собравший более 130 сильнейших игроков региона. Победители определены в двух дисциплинах. В CS 2 лучшей стала команда «No Humor», в Dota 2 - «Grazzydota2». Они войдут в сборную Республики и представят ее на всероссийских соревнованиях.

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