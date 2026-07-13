Велосипедисты из ДНР завоевали золото на Чемпионате России в Туле. Фото: ТГ/Швец

В Туле стартовали Чемпионат, Кубок и Первенство страны по велоспорту на треке. В первый день соревнований спортсмены из ДНР завоевали золото. Мирослав Суятин и Антон Быков мощно провели командную гонку преследования на два километра и уверенно стали чемпионами России.

- Парни провели мощную гонку и уверенно завоевали командное золото. Поздравляю чемпионов с победой, - сказал министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Ранее сообщалось, что спортсмены адаптивного спорта из ДНР продолжают прославлять Республику. С начала года они завоевали более 40 медалей на соревнованиях.

Кроме того, в Подмосковье завершилась XIII Спартакиада учащихся по кикбоксингу, где принимали участие более 150 участников из 39 регионов. Донецкую Народную Республику представляли воспитанники спортивной школы по видам единоборств. Денис Борисов стал чемпионом, а Денис Крицын взял бронзу.

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