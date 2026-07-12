Первый фиджитал-турнир в ДНР по «Counter-Strike» и лазертагу прошел в Донецке. Фото: Минмол ДНР

В Донецке состоялся финал первого в истории ДНР фиджитал-турнира, объединившего популярную компьютерную игру «Counter-Strike» и военно-тактическую игру лазертаг. Организаторами уникальных соревнований выступили общественная организация «Народная Дружина», Министерство спорта и туризма ДНР, а также региональные федерации фиджитал-спорта и киберспорта. В финальных матчах встретились восемь сильнейших молодежных команд, успешно преодолевших этапы предварительного отбора. Почетными гостями спортивного праздника стали первый заместитель министра молодежной политики республики Михаил Фролов и руководитель «Народной Дружины», депутат Народного Совета ДНР Артур Гасанов.

Первый фиджитал-турнир в ДНР по «Counter-Strike» и лазертагу прошел в Донецке. Фото: Минмол ДНР

Михаил Фролов отметил, что в планах ведомства - привлекать к движению еще больше школьников и студентов, а также изыскивать средства для организации турниров по другим фиджитал-дисциплинам, так как молодому поколению сегодня очень не хватает живого общения и подвижного досуга.

Первый фиджитал-турнир в ДНР по «Counter-Strike» и лазертагу прошел в Донецке. Фото: Минмол ДНР

Как сообщили «КП Донецк» в Минмоле ДНР, соревнования прошли в упорной и зрелищной борьбе, где игрокам требовалось продемонстрировать не только быстроту реакции в виртуальном пространстве, но и отличную физическую подготовку и тактическое мышление на реальном полигоне. По итогам всех игр первое место в общекомандном зачете завоевала команда «Осы». Серебряными призерами турнира стали киберспортсмены из команды «Контора», а замкнули тройку лидеров представители «Народного фронта». Все победители и призеры получили заслуженные награды и памятные брендированные подарки от организаторов.

Первый фиджитал-турнир в ДНР по «Counter-Strike» и лазертагу прошел в Донецке. Фото: Минмол ДНР

Президент Федерации фиджитал-спорта ДНР Александр Волков подчеркнул, что новый формат очень полезен для всестороннего развития молодежи. Ребята, привыкшие проводить время за компьютерами, пробуют свои силы в реальном движении, а приверженцы активных игр учатся применять свои навыки в цифровой среде.

Первый фиджитал-турнир в ДНР по «Counter-Strike» и лазертагу прошел в Донецке. Фото: Минмол ДНР

- Сегодня в столице нашего региона проходит финал первого большого турнира по фиджитал-спорту, в котором приняли участие порядка 100 человек. Хотел бы отметить, что направление фиджитал - это то, чем можно привлекать молодежь, ключ к взаимодействию с ними. Мы нашли, чем можно их заинтересовать, и это самое главное, - сказал Артур Гасанов.

Он добавил, что фиджитал-направление сейчас активно поддерживается на государственном уровне в России, и пообещал, что организаторы продолжат развивать это перспективное движение на территории Республики, регулярно радуя молодежь новыми масштабными проектами.

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