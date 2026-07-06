Кикбоксеры из ДНР взяли золото и бронзу на Спартакиаде учащихся в Подмосковье/ Фото: ТГ/Швец

В Подмосковье завершилась XIII Спартакиада учащихся по кикбоксингу, где принимали участие более 150 участников из 39 регионов. Донецкую Народную Республику представляли воспитанники спортивной школы по видам единоборств. Денис Борисов стал чемпионом, Денис Крицын взял бронзу.

Министр спорта и туризма ДНР Максим Швец поздравил ребят и их наставников с победой.

- Особые слова благодарности наставникам - Телеп Татьяне, Телеп Александру и Лазареву Сергею за воспитание характера и веру в своих учеников, - сказал он.

Ранее сообщалось, что более 75 тысяч жителей ДНР приняли участие в акции «Спортивный Донбасс». Весь июнь во всех муниципалитетах проходили мероприятия - в залах, на стадионах, открытых площадках, в парках и детских лагерях.

Кроме того, в Красноярском крае завершился «Кубок Енисея» - всероссийские соревнования по спортивному программированию. Проект из ДНР был на базе модели Raptor 650. Это приложение, которое прокладывает маршруты с учетом местности, рассчитывает расход топлива, время и риски, предлагает режимы движения и работает без интернета.

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