В ДНР дали старт первому в Республике фиджитал-турниру. Фото: «Народная Дружина» ДНР

В Донецкой Народной Республике дали старт первому в регионе фиджитал-турниру. Он объединяет киберспортивные соревнования по игре «Counter-Strike» и игру в лазертаг в реальном формате. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе «Народной Дружины» в ДНР.

- Мы понимаем, что это достаточно гибридный вид спорта из традиционного и цифрового, и мы знаем, насколько важно, чтобы ребята и спортсмены разносторонне развивались. Человек, который собирается участвовать должен понимать и шире мыслить не только в рамках своего вида спорта, но и уметь адаптироваться к другим дисциплинам, - рассказал президент Федерации фиджитал спорта ДНР Александр Волков.

Он добавил, что в планах расширить формат таких соревнований. В будущем в Республике проведут фиджитал футбол баскетбол и ритм стимулятор.

Ранее сообщалось, что в Донецке завершился чемпионат Республики по бильярдному спорту. «Динамичная пирамида» собрала на одной площадке сильнейших бильярдистов.

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